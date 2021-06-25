На Московском шоссе в Самаре построят надземный пешеходный переход

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В Самаре на 16 км Московского шоссе появится надземный пешеходный переход. Выделение средств на строительство запланировано и внесено в реестр расходных обязательств министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на 2021-2023 годы.

Из официальных документов следует, на 2021 год в рамках проекта на строительство перехода выделено более 115 млн руб., а завершить работы планируется в 2022-м.



Также из проекта поправок в программу по развитию транспортной системы следует, что ведомство получило положительное заключение Госэкпертизы на строительство объекта, а значит пешеходному переходу около ТЦ "Интермебель" - быть, сообщает Сова.инфо.

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