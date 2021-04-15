На Московское шоссе в Самаре будет выходить еще одна дорога

138

Мэр Самары Елена Лапушкина утвердила поправки в программу по стимулированию жилищного строительства. Судя по документу, власти утвердили планы по обустройству дороги для обеспечения транспортной доступности ЖК, который СОФЖИ возведет на территории военной части на 19-м километре Московского шоссе — за ТЦ Metro.

Работы будут проводить в три этапа. Сначала организуют выезд на Московское шоссе — проезжую часть проложат по 5-й линии. Протяженность составит 1,2 километра, предварительная сметная стоимость — 139,9 миллиона рублей. Затем построят еще один участок протяженностью 900 метров. На него планируют потратить 67,5 миллиона рублей. Оба участка дороги рассчитывают сдать в эксплуатацию в 2022 году.

После этого власти планируют вывести эту дорогу и в сторону Ракитовского шоссе. Протяженность составит 1,1 километра, предварительная сметная стоимость — 93,5 миллиона рублей. Построить проезжую часть планируют в 2023–2024 годах.

Оплачивать расходы на дорогу будут за счет бюджетов. Однако застройщику нужно будет выполнить выдвинутые условия.

— Застройщик может претендовать на то, что дороги построят по программе «Стимулирование жилищного строительства». Взамен город будет требовать от застройщика строительство и ввод в эксплуатацию больших объемов нового жилья на этой территории, — объяснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Мы публиковали эскизы ЖК и подробности проекта. Автомобилистам нужно учитывать, что дворы нового ЖК сделают без парковок. Зато построят многоуровневые паркинги и бесплатные места для стоянок по периметру застройки.

Кстати, по новой дороге планируют пускать и общественный транспорт. По крайней мере, на это рассчитывает СОФЖИ, пишет 63.ру.

— Предположительно это будет льготный маршрут, — рассказали представители фонда.

Фото: Pixabay.com