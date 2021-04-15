Я нашел ошибку
Главные новости:
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
В Самаре неизвестный стрелял из пневматики по детям на карусели
В Самаре неизвестный стрелял из пневматики по детям на карусели
В Тольятти задержан педофил, жертвой которого стала девочка
В Тольятти задержан педофил, жертвой которого стала девочка
В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
У пассажирки такси в Волжском районе нашли наркотик
У пассажирки такси в Волжском районе нашли наркотик
При пожаре в доме на Урале погибли пятеро детей
При пожаре в доме на Урале погибли пятеро детей
В Сергиевском районе ищут похитительниц кошелька
В Сергиевском районе ищут похитительниц кошелька
Самарские музыканты представят регион на всероссийском вокальном конкурсе Новая звезда»
Самарские музыканты представят регион на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.68
-1.57
EUR 90.54
-1.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

На Московское шоссе в Самаре будет выходить еще одна дорога

15 апреля 2021 10:24
138
На Московское шоссе в Самаре будет выходить еще одна дорога

Мэр Самары Елена Лапушкина утвердила поправки в программу по стимулированию жилищного строительства. Судя по документу, власти утвердили планы по обустройству дороги для обеспечения транспортной доступности ЖК, который СОФЖИ возведет на территории военной части на 19-м километре Московского шоссе — за ТЦ Metro.

Работы будут проводить в три этапа. Сначала организуют выезд на Московское шоссе — проезжую часть проложат по 5-й линии. Протяженность составит 1,2 километра, предварительная сметная стоимость — 139,9 миллиона рублей. Затем построят еще один участок протяженностью 900 метров. На него планируют потратить 67,5 миллиона рублей. Оба участка дороги рассчитывают сдать в эксплуатацию в 2022 году.

После этого власти планируют вывести эту дорогу и в сторону Ракитовского шоссе. Протяженность составит 1,1 километра, предварительная сметная стоимость — 93,5 миллиона рублей. Построить проезжую часть планируют в 2023–2024 годах.

Оплачивать расходы на дорогу будут за счет бюджетов. Однако застройщику нужно будет выполнить выдвинутые условия.

— Застройщик может претендовать на то, что дороги построят по программе «Стимулирование жилищного строительства». Взамен город будет требовать от застройщика строительство и ввод в эксплуатацию больших объемов нового жилья на этой территории, — объяснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Мы публиковали эскизы ЖК и подробности проекта. Автомобилистам нужно учитывать, что дворы нового ЖК сделают без парковок. Зато построят многоуровневые паркинги и бесплатные места для стоянок по периметру застройки.

Кстати, по новой дороге планируют пускать и общественный транспорт. По крайней мере, на это рассчитывает СОФЖИ, пишет 63.ру.

— Предположительно это будет льготный маршрут, — рассказали представители фонда.

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре
15 апреля 2021  11:34
Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре
Общество
124
Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив.
14 апреля 2021  19:32
В режиме «мозгового штурма»: Дмитрий Азаров принял участие в подготовке совместного заседания Президиума Госсовета РФ и АСИ
Политика
616
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
14 апреля 2021  16:09
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Политика
488
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
14 апреля 2021  13:22
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
428
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
14 апреля 2021  13:16
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
381
Весь список