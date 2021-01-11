На месте рынка на Барбошиной поляне в Самаре хотят построить транспортно-пересадочный узел

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Территорию Барбошиной поляны необходимо отдать под обустройство транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Такое предложение озвучили представители «РосдорНИИ».

— Речь идет о треугольнике в границах улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова. Сейчас здесь находятся торговые ряды, — следует из проекта развития транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации, над которой работали специалисты «РосдорНИИ».

По их мнению, для развития территории именно в этом направлении есть несколько предпосылок. Во-первых, из-за небольшого времени пересадок пассажиры быстрее могут добраться в пункт назначения. Во-вторых, большой поток местных жителей, как считают эксперты, может привлечь к реализации проекта инвесторов.

Однако у местных предпринимателей были и свои виды на эту территорию. Весной 2018 года представители ООО «Фараон» подготовили проект планировки и даже представили его на публичных слушаниях. В границах проспекта Кирова, Ново-Садовой и жилой застройки хотели построить новый торговый центр. Правда, дальше этого идея не продвинулась, пишет 63.ру.