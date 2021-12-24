На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа

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Между областным центром и "Заволгой" будут ходить суда на воздушных подушках, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

На предприятии уточнили, что работать суда на воздушных подушках будут с раннего утра и до вечера. Начало движения в 6:00 из Рождествено, окончание в 19:00 - из Самары. Определенного расписания пока нет. "Подушки" будут отправляться по мере заполнения. Следить за изменениями на маршруте можно на сайте предприятия www.srpp63.ru.



Напомним, на маршруте Самара - Рождествено "Омики" перестали ходить в четверг, 23 декабря, из-за замерзания Волги и Воложки.



Напомним также, что в прошлом сезоне на маршруте начали работать три новые суда на воздушной подушке "Славир-9". Они были закуплены по поручению губернатора Дмитрия Азарова после обращения жителей, просивших увеличить количество транспорта.



В этом году они также на "посту". Суда готовы перевозить пассажиров как на открытой воде, так и по льду. Скорость каждого составляет 55-75 километров в час. Вмещают они по 9 человек. У них повышенная проходимость, более простое управление, а сама переправа на них займет всего 7 минут. В часы пик будут курсировать более вместительные "Нептуны", сообщает Сова.инфо.

Фото: Дильдина Светлана