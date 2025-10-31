Я нашел ошибку
Главные новости:
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
В Туле 19 человек пострадали после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей
В Туле 19 человек пострадали после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.5
1.03
EUR 93.39
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей

31 октября 2025 10:42
88
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей

С 3 ноября будет запрещено движение электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту при подъезде со стороны Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Запрет начнет действовать с 00:00 на участке федеральной трассы А-290 «Новороссийск – Керчь» — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (с 134-го по 145-й километр). Для электромобилей будет доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). С чем связан запрет, в оперштабе не уточнили.

Правила проезда по Крымскому мосту ужесточают после подрыва в октябре 2022 года. В частности, с тех пор там запрещен проезд грузовых автомобилей. Автомобили и автобусы, которые проезжают по мосту, досматривают. Несколько раз в неделю, а иногда иногда несколько раз в день движение по мосту перекрывают — Минтранс призывал относиться к этому с пониманием, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
369
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
332
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
717
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
346
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
361
Весь список