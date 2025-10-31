На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей

88

С 3 ноября будет запрещено движение электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту при подъезде со стороны Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Запрет начнет действовать с 00:00 на участке федеральной трассы А-290 «Новороссийск – Керчь» — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (с 134-го по 145-й километр). Для электромобилей будет доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). С чем связан запрет, в оперштабе не уточнили.

Правила проезда по Крымскому мосту ужесточают после подрыва в октябре 2022 года. В частности, с тех пор там запрещен проезд грузовых автомобилей. Автомобили и автобусы, которые проезжают по мосту, досматривают. Несколько раз в неделю, а иногда иногда несколько раз в день движение по мосту перекрывают — Минтранс призывал относиться к этому с пониманием, пишет Коммерсантъ.