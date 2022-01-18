На км 1034 — км 1194 автодороги М-5 «Урал» в Самарской области ограничили движение

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ФКУ «Поволжуправтодор» сообщает пользователям автомобильных дорог общего пользования федерального значения о том, что 18.01.2022 г. на участке М-5 «Урал» км 1034 – км 1194 в Самарской области вводится временное ограничение для движения грузовых и маршрутных транспортных средств.

Период действия: с 9.30 до 13.00 (время самарское). Причина — неблагоприятные погодные условия.

При движении по федеральным трассам будьте внимательны и осторожны, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, требования дорожных знаков. В случае возникновения нештатных ситуаций звоните по номеру круглосуточной диспетчерской службы: (8412) 55-11-04.