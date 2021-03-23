На КбшЖД ведется системная работа по повышению безопасности движения на железнодорожных переездах

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На Куйбышевской магистрали ведется системная работа, направленная на повышение безопасности движения на железнодорожных переездах. В текущем году на эти цели будет направлено более 140 млн рублей. Так, на текущий ремонт переездов в этом году выделено около 8 млн рублей, а на капитальный ремонт – более 22 млн рублей. На установку устройств заграждения на переездах направлено 101,8 млн рублей, на замену таких устройств – более 13 млн рублей.

Такие данные были озвучены на заседании региональной оперативной комиссии под председательством начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева. В мероприятии приняли участие представители органов власти и ГИБДД всех регионов дороги.

Несмотря на постоянно проводимую профилактическую работу среди автомобилистов и призывы соблюдать ПДД, с начала года уже произошло восемь столкновений подвижного состава с выехавшими на переезд автомобилями, в результате которых пострадали семь человек, из них двое погибли.

За прошлый год было всего семь столкновений (восемь человек пострадали, из них один погиб.

Пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог в одном уровне являются наиболее сложными и опасными участками. Дорожно-транспортные происшествия, возникающие на переездах, как правило, имеют очень тяжелые последствия. Тормозной путь поезда во много раз превышает тормозной путь автотранспорта, и для остановки поезда, движущегося со скоростью 60 – 70 км/ч, он составляет от 800 до 1000 м. Учитывая это, водители должны переезжать железнодорожные пути только в установленных местах и на разрешающие показания светофора, проявляя повышенное внимание, осторожность и осмотрительность, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников