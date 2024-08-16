На Госуслугах самарцы могут подать заявление на регистрацию самоходных машин и прицепов к ним

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Владелец обязан регистрировать самоходную технику в Гостехнадзоре до истечения срока действия знака «Транзит» или в течение 10 дней после приобретения. Перед регистрацией нужно обязательно провести ее техосмотр.



Зарегистрировать самоходную машину можно в любой инспекции Гостехнадзора Самарской области, где у владельца есть регистрация. Получить свидетельство о регистрации самоходной техники можно, предварительно подав соответствующее заявление на портале Госуслуг и оплатив госпошлину.



За регистрационные действия (регистрация техники, оформление электронного паспорта, внесение изменений в выданный ранее паспорт и тд) установлена госпошлина.



Срок оказания услуги составляет 10 рабочих дней.