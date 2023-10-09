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На этой неделе подвижной состав «Ласточки» заменят

9 октября 2023 11:58
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На этой неделе подвижной состав «Ласточки» заменят

На этой неделе подвижной состав «Ласточки» серии ЭС2Г заменят на ЭД4М. Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, это связано с производственной необходимостью.

Так, 9, 10, 11, 12 и 13 октября заменят электропоезда:

  • №7120 Самара (отправление в 14:00) — Тольятти (прибытие в 15:55);
  • №7126 Тольятти (отправление в 16:57) — Самара (прибытие в 18:56);
  • №7128 Самара (отправление в 20:15) — Тольятти (прибытие в 22:12).

10, 11, 12, 13, 14 октября:

  • №7114 Тольятти (отправление в 06:32) — Самара (прибытие в 08:26), пишет Самара-ГИС.

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