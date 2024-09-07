МВД утвердило требования по хранению и использованию аптечек в автомобилях

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МВД подготовило проект приказа с требованиями к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, аптечка не должна создавать помех при управлении транспортным средством, а к месту ее размещения нужно обеспечить «беспрепятственный и быстрый» доступ. Автовладельцам следует регулярно проверять комплектацию аптечки, пополнять ее содержимое и следить за сроком годности медицинских изделий.

«По истечении срока службы (срока годности) медицинские изделия, которыми укомплектована аптечка, подлежат уничтожению в порядке, определенном производителем данных изделий», — отмечается в документе.

С 1 сентября вступили в силу новые требования к комплектации аптечки. Они будут действовать до 1 сентября 2030 года. Теперь аптечка должна в том числе включать маску, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевую салфетку, лейкопластырь и ножницы.

Аптечки, укомплектованные до вступления в силу нового приказа Минздрава, могут использоваться до истечения срока годности, но не позже 1 сентября 2027 года, пишет Газета.