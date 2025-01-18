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МВД напомнило о завершении в 2025 году периода автоматического продления прав

18 января 2025 11:16
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МВД напомнило о завершении в 2025 году периода автоматического продления прав

Национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, станут недействительными в 2025 году.

"Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Таким образом, пояснили в МВД, после истечения трех лет с этой даты такие права придется менять, так как они становятся недействительными на территории РФ.

Решение об автоматическом продлении прав на три года было закреплено в конце декабря 2023 года. Водителям для получения нового удостоверения нужно будет пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ. Водители, которые намерены выехать за пределы России, должны будут заменить водительские права, срок действия которых завершился, в любом случае. Возможность их автоматического продления распространяется только на территории страны.

Если автомобилист будет ездить с недействительными правами в России, ему грозит штраф до 15 тыс. рублей и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.

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