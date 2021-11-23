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Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок

23 ноября 2021 11:53
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Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок

Минздрав РФ предложил изменить процедуру получения медицинских справок для автомобилистов. Об этом сообщает 23 ноября «Коммерсантъ».

Уточняется, что в министерстве подготовлен проект новой процедуры. В документе впервые идет речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, пониженный пульс, сонливость или возбуждение, дрожь в руках и другие клинические признаки наркомании.

Данные правила медицинского освидетельствования (получения водительских медсправок) были подготовлены Минздравом еще в 2019 году, пишут "Известия".

Отмечается, что планировалось проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов. Однако после критики президента РФ Владимира Путина (в ряде регионов перемены могли вызвать рост цен на справки до 5 тыс. рублей) проект был признан несовершенным и отправлен на доработку. С тех пор на обсуждение было представлено несколько его редакций, из которых упоминание о CDT-исследовании исчезло, а срок вступления в силу самих правил неоднократно переносился (последний раз — на 1 марта 2022 года).

Новый проект предполагает «уточнение» процедуры в области лабораторных исследований. Также сообщается, что изменится процедура исследования мочи на содержание в ней наркотиков по решению нарколога.

Действующий порядок состоит из двух этапов: химико-токсикологического исследования (экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме опиатов, каннабиноидов, кокаина, барбитурата и т. д.) и лабораторного, которое будет проводиться только при положительном экспресс-тесте.

Отмечается, что Минздрав предлагает направлять ряд водителей на лабораторный анализ в независимости от результата экспресс-теста.

Теги: БДД

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