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Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения

8 декабря 2023 09:39
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Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения

Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), которые вводят понятие «средняя скорость» и запрещают ее превышать между несколькими камерами. Соответствующая доработанная редакция поправок опубликована на официальном сайте размещения информации, обратил внимание «Коммерсантъ».

За среднюю скорость, которая рассчитана по времени, потраченного на путь между двумя или несколькими камерами, ГИБДД перестала штрафовать в 2021 году. Верховный суд тогда назвал неправомерным указание участка дороги между камерами, а не конкретное местоположение, в качестве места совершения нарушения.

Документ Минтранса, связанный с возвращением средней скорости, поддержало Минэкономики, следует из ведомственного заключения. Позиция МВД по этому вопросу пока не ясна. Там заявили, что говорить о таких санкциях преждевременно из-за правовых пробелов — отсутствия ясности с местом правонарушения и подсудностью. По данным источников издания, проект поправок сейчас готовится к межведомственному согласованию.

В ведомстве отмечают, что сейчас водители в зоне действия камер тормозят, чтобы не получить штраф, а когда проезжают их, разгоняются и превышают среднюю скорость.

О том, что в России начали задумываться о возвращении штрафы за превышение водителями средней скорости, стало известно в августе. Сообщалось, что министерство транспорта учло критику и разработало проект поправок к ПДД.

Идея контролировать среднюю скорость на российских дорогах концептуально правильна, однако на данный момент для ее реализации не устранен ряд технических сложностей, сказал тогда в разговоре «Лентой.ру» автоэксперт Петр Шкуматов. Одним из недостатков он назвал отсутствие регулирования участков, на которых контролируется средняя скорость, пишет Лента.

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