Я нашел ошибку
Главные новости:
Бортпроводникам могут разрешить использовать наручники и ремни против дебоширов.
Минтранс России выступил с предложением выдавать бортпроводникам спецсредства сдерживания буйных пассажиров
В документе отмечается, что киберспортсмен должен уделять физической подготовке от 25 до 40 процентов тренировочного времени.
Минспорт России включил бег и приседания в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов
Во вторник, 25 января, российские студенты отметят свой «профессиональный» праздник
Самарская область присоединится к Всероссийскому студенческому фестивалю «Спортивная студенческая ночь»
Теперь протестировать функцию могут 10 создателей контента из США.
Instagram запустил тестирование платной подписки на блогеров
Они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму.
Трое российских ученых оштрафованы на 3,3 млн рублей за сбор насекомых на Шри-Ланке
Ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября наступившего года на четыре процента.
Путин: военным надо проиндексировать пенсию так же, как и гражданским - с 1 января на 8,6%
В Самарском университете им. Королёва открыто 21 направление подготовки по 51 специальности аспирантуры, действуют 13 диссертационных советов.
Аспиранты Самарского университета им. Королёва отмечают профессиональный праздник
Сегодня неизвестные снова сообщили о минировании школ и детсадов Самары.
Самарский адвокат рассказал, что грозит за сообщение о ложном минировании
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минтранс России выступил с предложением выдавать бортпроводникам спецсредства сдерживания буйных пассажиров

21 января 2022 23:31
213
Бортпроводникам могут разрешить использовать наручники и ремни против дебоширов.

В Министерстве транспорта России выступили с предложением выдавать бортпроводникам специальные средства сдерживания буйных пассажиров, в частности пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет Лайф.

"В качестве таких средств предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен", — говорится в тексте.

Перед принятием законопроект должен пройти обсуждение с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертными организациями и причастными органами исполнительной власти, подчеркнули в Минтрансе.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
444
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
654
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
479
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
1065
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
884
Весь список