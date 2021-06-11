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Минтранс попросили объяснить штрафы за среднюю скорость

11 июня 2021 10:19
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Минтранс попросили объяснить штрафы за среднюю скорость

По информации «Известий», зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов направил официальный запрос в Минтранс по поводу вынесения штрафов о средней скорости, а также об установке камер ее фиксации.

В документе, который имеется в распоряжении «Известий», он интересуется — известно ли министерству о том, что такие устройства видео-наблюдения за водителями в России уже установлены, и просит сообщить ему их количество, а также за счет каких средств они были закуплены.

«СМИ сообщают, что Минтранс готовит поправки в КоАП о появлении нового штрафа за превышение водителями средней скорости. То есть такого понятия в законодательстве сегодня нет. Но мне бы хотелось для начала, чтобы Минтранс ответил честно на вопрос: насколько законны были штрафы за среднюю скорость и количество их вынесения. А также вернут ли эти деньги гражданам, которые их заплатили», — пояснил «Известиям» причину обращения в министерство парламентарий.

По его словам, он рекомендовал бы Минтрансу сначала выполнить поручение Владимира Путина, которое он дал на Госсовете, попросив не прятать камеры. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф», — сказал президент.

«Прошло уже несколько лет с момента этого поручения. Я лично с 2017 года занимался этим вопросом, доказав, что нет ни одного нормативно-правового акта, который регулирует количество этих камер на участке пути», — подчеркнул депутат.

Теги: Минтранс средняя скорость штрафы

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