Минтранс планирует ввести ограничение для электросамокатов

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Минтранс РФ подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, пересекать дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соотвествующая информация содержится в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Как отмечают представители министерства, данная инициатива позволит создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов.

Сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти.

По данным Минтранса, в настоящее время ведется подготовка к внесению проекта в правительство РФ.