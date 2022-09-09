Минтранс планирует ввести ограничение для электросамокатов

Минтранс РФ подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, пересекать дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, соотвествующая информация содержится в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.
Как отмечают представители министерства, данная инициатива позволит создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов.
Сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти.
По данным Минтранса, в настоящее время ведется подготовка к внесению проекта в правительство РФ.