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Минтранс наказали рублем за колеи на Московском шоссе в Самаре

18 августа 2023 12:57
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Минтранс наказали рублем за колеи на Московском шоссе в Самаре

Качество содержания одной из главных магистралей Самары снова стало причиной проблем у представителей Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Об этом можно судить из материалов, опубликованных на сайте мирового суда Октябрьского района, пишет 63.ру.

Речь идет о Московском шоссе на участке от проспекта Кирова до 23-го км (район спорткомплекса «Кристалл». — Прим. ред.). На качество содержания этой дороги обратили внимание представители городского управления ГИБДД.

— На этой магистрали отсутствовали необходимые дорожные знаки, а покрытие имело дефекты и неровности, — говорится в опубликованных материалах.

Из-за этого инспектор ГИБДД составил протокол об административном правонарушении. К ответственности за несоблюдение требований безопасности привлекли как раз представителей Минтранса.

Материалы передали для рассмотрения в мировой суд Октябрьского района. При этом на заседание специалисты ведомства не явились. Однако свою точку зрения по претензиям ГИБДД представители Минтранса озвучили.

— Финансирование деятельности автодорог в Самарской области меньше, чем необходимо для их приведения в нормативное состояние. В связи с этим ответчик просил назначить наказание ниже минимального, — следует из опубликованного документа.

Статья КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения» предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей.

В результате служители Фемиды признали Минтранс виновным. И представителей ведомства оштрафовали на 100 тысяч рублей. Деньги должны будут перечислить в ГУ МВД России по Самарской области через региональное управление Федерального казначейства.

Однако если представители ведомства не согласятся с таким положением дел, они могут обжаловать решение мирового суда. И дальнейшие слушания пройдут уже в апелляционной инстанции.

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