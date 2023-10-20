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Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников

20 октября 2023 11:23
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Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников

Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных.

  • Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.
  • УАЗ, модели: "Патриот", Пикап, "Профи", "Хантер", СГР.
  • Aurus, модели: Senat, Komendant.
  • "Москвич", модели: 3, 3е, 6.
  • Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY.
  • Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

В Минпромторге отметили, что в приоритетном порядке следует закупать машины с высокой степенью локализации. Автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, возможно закупать по специальному разрешению. Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности, пишет РИА Новости.

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