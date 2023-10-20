Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников

Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных.
В Минпромторге отметили, что в приоритетном порядке следует закупать машины с высокой степенью локализации. Автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, возможно закупать по специальному разрешению. Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности, пишет РИА Новости.