Международная ассоциация «Метро» провела совещание в Самаре

На встрече обсудили актуальные вопросы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и модернизации эскалаторного и лифтового оборудования в метрополитенах.

Метрополитен Самары, которому 25 декабря исполнится 38 лет, входит в Международную ассоциацию «Метро», объединяющую более 30 профильных производственных предприятий и метрополитенов России, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и других зарубежных стран.

На четырех станциях – «Кировской», «Гагаринской», «Московской» и «Алабинской» – пассажиры могут воспользоваться эскалаторными комплексами.

