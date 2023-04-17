Между Самарой и Тольятти временно отменяются «Ласточки»

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На этой неделе в Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск. Это связано с проведением работ по ремонту пути 19 и 20 апреля, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

18 апреля отменяются электропоезда «Ласточка»:

1. № 7128/7127 Самара (отпр.20.15) – Тольятти (приб.22.10)

2. № 7130/7129 с Тольятти (отпр.20.11) – Самара (приб.22.06)

19 и 20 апреля отменяются электропоезда «Ласточка»:

1. № 7112/7111 Самара (отпр.08.12) – Тольятти (приб.10.11)

2. № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.31) – Самара (приб.12.27)

3. № 7120/7119 Самара (отпр.14.00) – Тольятти (приб.15.57)

4. № 7126/7125 Тольятти (отпр.17.00) – Самара (приб.18.56)

5. № 7128/7127 Самара (отпр.20.15) – Тольятти (приб.22.10)

6. № 7130/7129 Тольятти (отпр.20.11) – Самара (приб.22.06)

Отменяются пригородные поезда:

1. № 6328/6327 Царевщина (отпр.06.23) – Самара (приб.07.27)

2. № 6322/6321 Самара (отпр.13.05) – Курумоч (приб.14.31)

3. № 6308/6307 Курумоч (отпр.15.17) – Самара (приб.16.45)

4. № 7375 Жигулевское Море (отпр.15.36) – Жигулевск (приб.15.52)

5. № 7376 Жигулевск (отпр.17.07) – Жигулевское Море (приб.17.21)

6. Пригородный поезд № 6316/6315 Курумоч (отпр.18.22) – Самара (приб.19.49) устанавливается сообщением Курумоч (отпр.18.22) – Стахановская (приб.19.34) на участке Стахановская – Самара отменяется.

Источник: TLT.ru