Метро "Театральная": трассы следования общественного транспорта будут скорректированы

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В рамках строительства метрополитена повышенное внимание уделяется производству подготовительных работ, которые не менее важны, чем непосредственно прокладка тоннеля и возведение новой станции «Театральная».

Так, чтобы в дальнейшем обеспечить работу щита и тоннелепроходческого комплекса, необходимо освободить пространство от существующих инженерных коммуникаций – перенести ливневые канализации, водовод, кабельные линии и др. Такие задачи специалисты выполняют сейчас в районе улицы Галактионовской и прилегающих к ней двух скверов. А в ближайшее время к аналогичным работам метростроители приступят и на территории в границах перекрестка улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой.

В связи с этим в данной локации ориентировочно с 8 октября движение транспорта будет временно ограничено. Напомним, с метростроителями согласован период в 39 дней, чтобы на перекрестке переустроить сразу все инженерные коммуникации. Такое решение было принято в конце прошлой недели в результате совещаний, включая выездные, с участием мэрии, профильных муниципальных предприятий, региональных министерств и ГИБДД. Подробнее – на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/39618/.

Схема согласована с ГИБДД, и чтобы запустить транспорт по таким направлениям, она предусматривает корректировки светофорных фаз, а также дополнительное светофорное регулирование на пересечении улиц Ново-Садовой и Невской (при движении в сторону центра города).

В районе перекрестка улиц Полевой/Самарской/Ново-Садовой и на других улицах, которые предлагаются в качестве объездных путей, на этой неделе смонтируют аншлаги, установят необходимые дорожные знаки.

Отдельно прорабатывается вопрос информирования жителей, пользующихся городским пассажирским транспортом. Актуальную информацию планируется доводить и посредством объявлений в салонах, и с помощью автоинформаторов.

Региональный заказчик строительства метро и мэрия нацелены на минимизацию неудобств для горожан. Неудобства временны, метро - навсегда! После завершения строительства первой ветки и ввода в эксплуатацию новой станции «Театральная» интервал движения поездов сократится с 12-15 минут до 5-8 минут, и добраться с окраин Самары до центра города можно будет за 20-25 минут. Прогнозируемое увеличение пассажиропотока в «подземке» позволит разгрузить городские наземные магистрали, а в дальнейшем дать новый импульс для развития транспортной инфраструктуры региональной столицы, усовершенствования маршрутной сети и повышения комфорта пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары