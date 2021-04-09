Манипуляции со скруткой пробега могут искусственно завышать цену подержанного автомобиля на 25%

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Как правило, водители меняют автомобили каждые 3-5 лет. Это означает, что они могут продавать старые и покупать более свежие машины 2-3 раза в течение десятилетия. До сих пор проблема скрутки пробега никуда не делась, покупатели теряют очень много денег только из-за этого.

Манипуляции со скруткой пробега - одна из самых больших проблем на рынке подержанных автомобилей по всему миру. С точки зрения законодательства практически невозможно установить виновника в откате значения одометра. Поэтому владельцы продолжают завышать стоимость своих автомобилей, внося изменения в значения пробега.

Крупнейшая платформа проверки истории автомобилей carVertical провела исследование, чтобы выяснить, владельцы каких автомобилей чаще всего сматывают пробег. Для получения достоверных результатов было проанализировано более 570 000 отчетов об истории автомобилей. Исследование показало, что продавцы зарабатывают кучу денег при продаже машины за счет скрутки пробега.

Доминация дизельных автомобилей

В результате анализа истории автомобилей в 2020 году было выявлено, что большинство случаев скрутки пробега было осуществлено на автомобилях с дизельным двигателем. Среди всех зафиксированных случаев 74,4% - дизельные авто. Такие машины обычно выбирают водители, которые каждый день преодолевают большие расстояния. Это основная причина, по которой дизельные автомобили имеют поддельные показания одометра на вторичном рынке.

Пробег бензиновых машин скручивают значительно реже (25% всех зафиксированных случаев). Однако в будущем эта тенденция может измениться, поскольку пропорции дизельных и бензиновых автомобилей за последние годы резко изменились.

Лишь 0,6% случаев скрутки пробега зафиксированно у электромобилей и гибридов.

Дешевая махинация - значительная прибыль (или убыток)

Одной из главных причин, по которой скрутка пробега пользуется такой популярностью, является низкая стоимость процедуры. За пару сотен евро можно изменить показания даже на самых защищенных автомобилях, но ущерб обществу наносится колоссальный.

Как показало исследование carVertical, в зависимости от возраста подержанного автомобиля продавцы завышают цену на машину до 25 процентов после отката значения пробега. Данные показывают, что стоимость импортированных из США моделей может вырасти на сумму до 6 000 евро!

Таким образом, не зная истории автомобиля, покупатель может переплатить крупную сумму.

Старше автомобиль - сильнее скрутка

Согласно исследованию, чаще всего скрутке пробега подвергаются автомобили 1991-1995 годов производства. В среднем пробег скручивается на таких автомобилях на 80 000 км.

Безусловно, это не является откровением, т.к. старые автомобили дешевле и проще с технической точки зрения. Показания одометра на них изменить намного проще, чем у современных машин.

Среднее значение смотки пробега машин 2016-2020 годов выпуска составляет 36 000 км. Однако, ввиду ситуации на вторичном рынке, ущерб от мошенничества может быть в несколько раз больше, чем для более возрастных автомобилей.

Исследование также выявило несколько случаев скрутки пробега на 200 000 и даже 400 000 км.

Заключение

Большинство покупателей подержанных автомобилей не знают истории машины, которая их интересует. Кто знает, через что довелось пройти автомобилю. Отчет об истории может раскрыть некоторые факты, которые помогут вам не стать владельцем плохой машины в красивой обертке. Также знания могут вам дать преимущество при переговорах по цене.

Двадцать пять процентов стоимости автомобиля - отличный повод проверить историю в интернете.