Летающие аналоги «Сапсанов» захотели запустить между Москвой и Петербургом

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Российская авиакомпания и петербургский аэропорт Пулково захотели запустить между Москвой и северной столицей ежедневные авиашаттлы. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в авиации.

По данным портала, регулярные самолеты будут отправляться из Петербурга в Москву каждые 20-30 минут, а билеты будут продавать с открытой датой и временем. Они будут работать как проездные в метро: пассажир сможет воспользоваться билетом на любом рейсе, даже если не успеет на конкретный борт. Кроме того, такие путешественники будут проходить аэропортовые процедуры в ускоренном режиме, пишет Лента.