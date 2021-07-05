«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа

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Расписание скоростного электропоезда «Ласточка» утверждено только до 31 августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Сейчас электричка ездит в тестовом режиме: важно понять, насколько она востребована у пассажиров. Останется ли она в регионе, решит администрация Самарской области.

— В соответствии с действующим законодательством заказчиком пригородных перевозок является субъект Российской Федерации, то есть правительство региона. В настоящее время заказ Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на организацию пригородного сообщения по маршруту Самара — Тольятти электропоездами «Ласточка» отсутствует. Компенсация выпадающих доходов ОАО «РЖД» не осуществляется, — сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Скоростной электропоезд «Ласточка» торжественно запустили в начале лета. Первый поезд с перрона железнодорожного вокзала Самары отправился 11 июня. Сейчас она курсирует 6 раз в день, а общее время в пути занимает 1 час 25 минут. В Тольятти поезд стал популярен у жителей Комсомольского района, микрорайона Шлюзового, которые получили возможность добираться за пару часов.

Для удобства пассажиров в маршруте увеличили количество остановок. А расписание позволяет ездить между городами с раннего утра до позднего вечера, пишет 63.ру.