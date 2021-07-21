LADA: выгода для тех, кто вакцинировался

201

«Покажите сертификат о прививке от COVID-19 и получите выгоду на ТО и запчасти» – такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей LADA и клиентов розничных магазинов LADA Dеталь.

Выгода в 10% на техобслуживание автомобилей в дилерских центрах LADA предоставляется на плановое технического обслуживание. Выгода в 5% дается на оригинальные запасные части и аксессуары LADA и бренда LECAR при их покупке в магазинах LADA Dеталь. Для участия в акции необходимо предъявить сертификат или QR-код сертификата вакцинации от COVID-19.

Напомним, что у LADA – самая развитая в России дилерская сеть, это более 1500 магазинов LADA Deталь и более 300 дилеров – записаться к ним на ТО можно на сайте lada.ru.

С дополнительной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке: https://lada.ru/service/covid