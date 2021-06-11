LADA Vesta и LADA Largus завоевали звание «Автомобиль года в России»

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10 июня в Москве прошла торжественная церемония вручения национальной премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ 2021».

LADA Vesta и LADA Largus стали победителями в своих номинациях: LADA Vesta была награждена как лучший автомобиль в «Малом классе» и LADA Largus победил в номинации «Компактвэны».

Автомобили LADA не раз становились победителями премии. Модели семейства LADA Vesta до этого уже 4 раза награждались в различных номинациях. Кроме того, 7 раз был награжден LADA Largus, а сама LADA побеждала в специальной номинации «Любимая марка в массовом сегменте».

Ежегодная национальная премия «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — индикатор независимого общественного мнения на автомобильном рынке, и потому по праву признана одним из самых ожидаемых и масштабных событий автомобильного мира. Выбор лучших в своих классах автомобилей проводится в формате online-голосования на сайте проекта, в нем принимает участие более миллиона человек со всей России. Каталог голосования включает в себя все официально продаваемые автомобили на рынке с краткими техническими характеристиками, ценами и другой полезной информацией.



