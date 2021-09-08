Lada Niva Legend получит новый двигатель

123

Дочернее предприятие «АвтоВАЗа» — тольяттинская компания «Супер-Авто» — готовится к выпуску Lada Niva Legend с двигателем 1,8 л. Производство внедорожника будет осуществляться мелкосерийно. Об этом 8 сентября сообщает «Российская газета».

Lada Niva Legend с новым двигателем получила радиатор системы охлаждения с более тихими вентиляторами от Niva Travel, новый софт для контроллера управления двигателем и другое место крепления запасного колеса.

Отмечается, что с новым мотором Lada Niva Legend стала динамичнее и тяговитее. Так, например, уже при 1000 об./мин крутящий момент будет таким же, как у Lada Niva Legend со штатным двигателем на максимальных оборотах, а время разгона с места до 100 км/ч сократилось на 4–5 с — до 12–13 c.

По данным издания, внедорожник с 1,8-литровым агрегатом от «Супер-Авто» обойдется примерно в 1,2 млн рублей, пишут "Известия".