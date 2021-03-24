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Lada Granta получит новый двигатель

24 марта 2021 13:18
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Lada Granta получит новый двигатель

Российской автопроизводитель АвтоВАЗ в мае 2021 года начнет выпуск модели Lada Granta с новым двигателем. Об этом 24 марта сообщает «Российская газета».

Речь идет о 1,6-литровом бензиновом моторе мощностью 90 л.с., который заменит 87-сильный агрегат такого же объема.

Отмечается, что новый мотор имеет улучшенную топливную экономичность, исключает загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ и не требует регулировки клапанов до 90 тыс. км. пробега. Ресурс мотора удалось увеличить со 120 тыс. до 200 тыс. км.

23 марта сообщалось, что АвтоВАЗ разработал новую информационно-развлекательную систему под названием Lada Enjoy Pro, пишут "Известия".

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