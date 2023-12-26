Куйбышевская железная дорога подвела итоги акции «Внимание, переезд!»

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Акция «Внимание, переезд!» по профилактике дорожно-транспортных происшествий в границах пересечения автомобильных и железных дорог завершилась на Куйбышевской железной дороге.

В течение месяца железнодорожники провели специальные мероприятия во всех регионах, которые обслуживает Куйбышевская магистраль, в том числе совместно с сотрудниками ГИБДД было организовано более 100 рейдов. Особое внимание было уделено тем переездам, где за последние два года были допущены ДТП.

С начала года на переездах, расположенных в границах КбшЖД, из-за водителей-нарушителей произошло 7 столкновений автомобилей с поездами и 3 столкновения вне переезда, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина всех происшествий – нарушение ПДД.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, не подвергать опасности себя, своих пассажиров, а также локомотивные бригады и людей, находящихся в поездах.