Куйбышевская ЖД полностью подготовила объекты теплоснабжения к отопительному сезону

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На Куйбышевской магистрали завершены работы по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2023-2024 годов. На 10 октября готовность объектов составляет 100%.

Так, проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования, промывка и ревизия систем тепловодоснабжения и водоотведения, ревизия котельного оборудования, насосно-силовой группы и запорной арматуры, ремонт зданий и внутренних помещений. Создан неснижаемый запас топлива, обеспечивающий непрерывную работу котельных.

Кроме того, к началу отопительного сезона проведено обслуживание всех 142 км тепловых сетей и 230 объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе скважин, насосных станций, водозаборов, пунктов заправки пассажирских поездов, канализационных насосных станций и очистных сооружений.

Отметим, что из 140 котельных КбшЖД 14 объектов оказывают услуги объектам жилищно-коммунального хозяйства Самарской, Пензенской, Тамбовской области и Республик Мордовия, Татарстан и Башкортостан. Источниками теплоснабжения магистрали отапливаются объекты ЖКХ, в том числе жилые дома, учебные заведения, детские сады, общежития, медучреждения и прочие здания и сооружения.

Помимо источников теплоснабжения на твердом и жидком топливе на КбшЖД работают 11 электрокотельных. Переход на электротермию позволил сократить различные виды потерь и негативное воздействие на экологию. До конца года запланирован перевод с угля на электроотопление очередных котельных на станциях Хлудово, Вырыпаевка, Базарная.

В рамках организации пассажирских перевозок подготовлено перронное водоснабжение – пункты заправки пассажирских поездов. Качество воды контролируется в соответствии с графиками, утвержденными органами Роспотребнадзора.