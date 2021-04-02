Компания-перевозчик ответила на претензии о нехватке автобусов в Самаре

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Компания «СамараАвтоГаз» планирует обжаловать штраф в 330 тысяч рублей за нехватку автобусов в Самаре. Об этом 63.RU сообщили представители организации.

Компанию-перевозчика оштрафовали на такую крупную сумму после проверки прокуратуры. В 2020 году в надзорное ведомство поступили жалобы от местных жителей. Горожане были недовольны качеством работы «СамараАвтоГаз».

— В 2016 году перевозчик взял на себя обязательство обеспечить перевозки пассажиров по маршрутам городского транспорта. В государственном контракте строго учтено количество автобусов и расписание их движения. Однако во время действия коронавирусных ограничений и необходимости соблюдения социальной дистанции «СамараАвтоГаз» не смог обеспечить достаточное количество машин на линии, — заявили в прокуратуре.

Одна из основных претензий коснулась работы маршрута № 61. По словам представителей прокуратуры, в ноябре 2020 года водители ежедневно не выполняли от 60 до 114 рейсов.

В результате в отношении компании-перевозчика и ее руководителя возбудили дело об административном правонарушении. По решению суда организацию оштрафовали на 330 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре, в будущем такие нарушения могут привести к лишению лицензии.

Вот как в «СамараАвтоГаз» прокомментировали ситуацию.

— В 2020 году пассажиропоток снизился на 30%. Поэтому было принято решение скорректировать расписание маршрута № 61. Автобусы выходят на линию в достаточном количестве, и невывоза пассажиров не зафиксировано. Отдельные отклонения от расписания вызваны объективными причинами — временной нетрудоспособностью работников в период распространения COVID-19, — заявили в «СамараАвтоГаз».

В январе 2021 года мэр Самары Елена Лапушкина получала представление от прокуратуры из-за срывов муниципального контракта. Одной из претензий была нехватка автобусов на линии и регулярные пропуски остановок водителями. Уже тогда представителям «СамараАвтоГаз» пригрозили крупным штрафом и дисквалификацией.

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