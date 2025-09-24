Комитет Госдумы не поддержал штрафы за превышение средней скорости

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Комитет Госдумы не поддержал штрафы за превышение средней скорости

24 сентября 2025 13:25
89
Комитет Госдумы не поддержал штрафы за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по транспорту не поддержал законопроект, которым предлагалось вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости. Как сообщает «Коммерсант», такая мера не заставит лихачей соблюдать правила, поскольку между камерами они смогут останавливаться на заправках или парковках, чтобы снижать свою среднюю скорость.

С инициативой по отслеживанию камерами средней скорости выступили депутаты Вологодской области, они предлагали ввести в своем регионе отдельным федеральным законом экспериментальный правовой режим с наказанием водителей и провести до конца 2026 года эксперимент на одной из местных трасс на участке в 200 км.

Для расчета средней скорости предлагалось использовать следующую формулу: длина участка дороги (с установленным скоростным ограничением) должна делиться на время, затраченное на его преодоление. Суммы штрафов варьировались бы от 750 до 7,5 тыс. рублей, как за обычные превышения по ст. 12.9 КоАП РФ.

В 2021-м Верховный суд решил, что указывать неопределенный участок дороги в качестве места совершения нарушения нельзя, необходимо конкретное место. В 2023 году Минтранс подготовил поправки к ПДД, но они не дошли до принятия. В МВД неоднократно заявляли, что против возвращения штрафов до утверждения поправок, пишут "Известия". 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025, 14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
В настоящее время электронная оплата проезда возможна в 185 троллейбусах и трамваях города. Транспорт
384
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025, 11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
На период действия ограничений по временной схеме организации дорожного движения установят необходимые дорожные знаки и информационные щиты. Транспорт
811
В Самарской области 1 октября изменится расписание электричек
22 сентября 2025, 11:00
В Самарской области 1 октября изменится расписание электричек
Это произойдет в связи с ремонтом на участке Средневолжская - Козелковская. Транспорт
377
В центре внимания
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
82
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
187
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
186
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
384
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
380
Весь список