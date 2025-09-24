Комитет Госдумы не поддержал штрафы за превышение средней скорости

89

Комитет Госдумы по транспорту не поддержал законопроект, которым предлагалось вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости. Как сообщает «Коммерсант», такая мера не заставит лихачей соблюдать правила, поскольку между камерами они смогут останавливаться на заправках или парковках, чтобы снижать свою среднюю скорость.

С инициативой по отслеживанию камерами средней скорости выступили депутаты Вологодской области, они предлагали ввести в своем регионе отдельным федеральным законом экспериментальный правовой режим с наказанием водителей и провести до конца 2026 года эксперимент на одной из местных трасс на участке в 200 км.

Для расчета средней скорости предлагалось использовать следующую формулу: длина участка дороги (с установленным скоростным ограничением) должна делиться на время, затраченное на его преодоление. Суммы штрафов варьировались бы от 750 до 7,5 тыс. рублей, как за обычные превышения по ст. 12.9 КоАП РФ.

В 2021-м Верховный суд решил, что указывать неопределенный участок дороги в качестве места совершения нарушения нельзя, необходимо конкретное место. В 2023 году Минтранс подготовил поправки к ПДД, но они не дошли до принятия. В МВД неоднократно заявляли, что против возвращения штрафов до утверждения поправок, пишут "Известия".