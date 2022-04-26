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Количество ДТП на переездах в границах КбшЖД снизилось в 4 раза в I квартале

26 апреля 2022 12:19
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Количество ДТП на переездах в границах КбшЖД снизилось в 4 раза в I квартале

Количество столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах Куйбышевской железной дороги за три месяца 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 4 раза (с 8 до 2 случаев). Основная причина ДТП – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, а также совместные с ГИБДД рейды. Так, в 2022 году на КбшЖД на 40 железнодорожных переездах запланированы работы по их оборудованию дополнительными устройствами безопасности, ремонту с заменой заградительных устройств и резинокордового покрытия, а также асфальтового покрытия и направляющих столбиков.

В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в первом квартале было организовано более 400 профилактических рейдов, выявлено 65 водителей-нарушителей правил дорожного движения при проезде через пути.

Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поездов и работников локомотивных бригад.

 

 

Теги: БДД

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