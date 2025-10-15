Я нашел ошибку
Главные новости:
Китайские авиакомпании выступили против запрета США на полеты над РФ
Ученые прогнозируют рекордные солнечные вспышки 15 октября
Самарский губернатор отправил в отставку главу Кинельского района
На встрече с губернатором обсудили основные направления работы управления и взаимодействие с органами исполнительной власти региона.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с новым руководителем Управления Росгвардии СО Сергеем Абрамовым
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
Китайские авиакомпании выступили против запрета США на полеты над РФ

15 октября 2025 09:17
76
Авиаперевозчики из КНР, включая China Southern Airlines, выступили против предложения администрации США о запрете использования российского воздушного пространства для рейсов в и из Соединенных Штатов. Об этом говорится в документе, опубликованном на правительственном портале.

Согласно расчетам China Southern Airlines, в случае введения запрета около 2,8 тысячи пассажиров будут вынуждены перебронировать уже купленные билеты на период с 1 ноября по 31 декабря, что может серьезно повлиять на их праздничные планы.

"Если предложение будет принято, это приведет к еще большему нарушению пассажирского сообщения между США и Китаем, которое уже ограничено частотными квотами. Оно противоречит интересам общественности и создаст серьезные неудобства для американских и китайских пассажиров", – приводит РИА Новости заявление China Southern Airlines.

Air China также раскритиковала предлагаемые изменения, заявив, что они "противоречат интересам общественности и приведут к росту неудобств для всех пассажиров". Согласно расчетам этой компании, из-за запрета проблемы с перелетами могут возникнуть у 4,4 тысячи человек — тех, кто уже купил билеты на ноябрь и декабрь 2025 года.

В центре внимания
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
464
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
536
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
489
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
379
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
1512
