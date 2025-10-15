Китайские авиакомпании выступили против запрета США на полеты над РФ

76

Авиаперевозчики из КНР, включая China Southern Airlines, выступили против предложения администрации США о запрете использования российского воздушного пространства для рейсов в и из Соединенных Штатов. Об этом говорится в документе, опубликованном на правительственном портале.

Согласно расчетам China Southern Airlines, в случае введения запрета около 2,8 тысячи пассажиров будут вынуждены перебронировать уже купленные билеты на период с 1 ноября по 31 декабря, что может серьезно повлиять на их праздничные планы.

"Если предложение будет принято, это приведет к еще большему нарушению пассажирского сообщения между США и Китаем, которое уже ограничено частотными квотами. Оно противоречит интересам общественности и создаст серьезные неудобства для американских и китайских пассажиров", – приводит РИА Новости заявление China Southern Airlines.

Air China также раскритиковала предлагаемые изменения, заявив, что они "противоречат интересам общественности и приведут к росту неудобств для всех пассажиров". Согласно расчетам этой компании, из-за запрета проблемы с перелетами могут возникнуть у 4,4 тысячи человек — тех, кто уже купил билеты на ноябрь и декабрь 2025 года.