КбшЖД восстанавливает курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования

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В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в различных регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки Куйбышевская железная дорога восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования. Так, восстанавлено движение и увеличена периодичность курсирования следующих поездов:

- № 93/94 Пенза - Москва, отправлением из Пензы 18,22,24,26 февраля, 6 марта, 7,9 марта, с 10 марта - ежедневно; из Москвы 21,25,27 февраля, 1, 10,12 марта и

9 марта (поезд будет курсировать под номером №214), с 13 марта - ежедневно;

- № 66/65 Москва - Тольятти, отправлением из Москвы 19,23,25,27 февраля, 7 марта, с 11 марта - ежедневно , из Тольятти 20,24,26,28 февраля, 8 марта,

с 12 марта - ежедневно;

- №109/110 Самара - Пенза отправлением из Самары 19,20,21,22,26 февраля, 5, 6, 7, 8 марта, с 12 марта по 26 марта по пятницам, с 28 марта по вторникам, пятницам, воскресеньям; из Пензы 20,21,22,23,28 февраля, 6, 7, 8, 9 марта, с 14 марта по 28 марта по воскресеньям, с 29 марта по понедельникам, четвергам, воскресеньям;

-№121/122 Пенза - Москва отправлением из Пензы 19,23,26,28 февраля, 4,8 марта, с 10 марта по 26 марта по воскресеньям, средам, пятницам,

с 28 марта - ежедневно, отправлением из Москвы 20, 24, 27февраля, 1,5,9 марта, с 11 марта по 27 марта по понедельникам, четвергам, субботам,

далее с 29 марта - ежедневно.

Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в железнодорожных кассах.