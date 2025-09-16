Из-за закона о локализации уйти из отрасли могут 200 тысяч водителей

134

Часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих машинах, не смогут выполнить требования к локализации, поэтому будут вынуждены уйти с рынка. Их число может достичь 200 тыс. водителей, что составляет около 20% от общего числа занятых в этой сфере. Такие оценки озвучены на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси. «Ъ» ознакомился с копией протокола заседания.

Во встрече участвовали представители службы заказа легкового такси, перевозчиков, автопроизводителей, отраслевых объединений, чиновники из Минпромторга, Минтранса, Минэкономики, а также власти Москвы и Санкт-Петербурга. По оценкам участников совещания в РСПП, на конец 2024 года в отрасли насчитывается более 700 тыс. автомобилей, принадлежащих физлицам, свыше 70% из которых используются для подработки. При этом около 79% таких автомобилей не соответствуют требованиям принятого закона о локализации, уточняется в протоколе.

Требования закона о локализации автомобилей станут обязательными с марта 2026 года. Реформа такси идет по жесткому сценарию, хотя ранее обсуждался более плавный переход, заявили в сервисе заказа такси «Максим». Отток водителей может произойти за счет того, что большинству самозанятых таксистов будет недоступна замена автомобиля на требуемые модели из-за высокой стоимости новых машин российского производства, недоступности программ льготного автокредитования и лизинга, предупреждали в Объединении самозанятых России.