Из-за сломанного рельса в Самаре стояли трамваи

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Утром в пятницу, 2 апреля, на улице Ново-Садовой выстроилась вереница трамваев. Как выяснилось, движение встало из-за сломанного рельса.

Все произошло в районе остановки "Университет / Глазная больница". По словам очевидцев, отвалился кусок рельса длиной около 25 сантиметров. Поломку вовремя заметили, никто не пострадал.



Представители департамента транспорта Самары сообщили в твиттере, что специалисты ТТУ починили все в течение 20 минут. Движение составов восстановлено.



Также в ведомстве отметили, что в городе планируют провести ремонт трамвайного полотна. Соответствующий проект уже готов. Сейчас он находится на рассмотрении. Решается вопрос и с выделением финансирования, сообщает Сова.инфо.