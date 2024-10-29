Из-за ремонта перегона отменят сразу несколько электричек из Самары и Тольятти

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Самарская пригородная пассажирская компания сообщила о приостановке рейсов между столицей региона, автоградом и Жигулевском. Там пояснили, что мера связана с ремонтом ж/д полотна, пишет 63.ру.

— Работы начнутся на перегоне Канал — Пискалы. Пригородные поезда отменят с 29 октября 2024 года, — сообщили в компании.

Вот полный список рейсов:

№ 7119/7120 Самара (отправление в 14:00) –Тольятти (прибытие в 15:54);

№ 7126/7125 Тольятти (17:05) — Самара (19:05);

№ 6322/6321 Самара (13:16) — Курумоч (14:42);

№ 7375 Жигулевское Море(15:55) — Жигулевск(16:11);

№ 7376 Жигулевск(17:04) — Жигулевское море(17:18).

Еще одна новость понравится пассажирам из Тольятти — там возобновила работу пригородная билетная касса. Она работает на станции «Тольятти» (та, что в новом городе) с 9:00 до 21:00, с перерывом с 11:30 до 15:30. Выходные дни: четверг, пятница.