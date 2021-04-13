Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Открытие велосезона-2021» на территории города Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре) с 08:00 до 16:00 23 апреля, 24 апреля и 25 апреля 2021 года на следующих участках:

- ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- Проезд № 2;

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 (на участке протяженностью 500 метров).

Также на вышеуказанных участках с 00:00 до 16:00 23 апреля, 24 апреля и 25 апреля 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 23 апреля, 24 апреля, 25 апреля 2021 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 96, 205, 295) будет следовать по временной схеме.

Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.