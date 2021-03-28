Из Самары станет больше рейсов в Москву и Санкт-Петербург

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В расписание аэропорта Курумоч внесут изменения. В нем увеличат количество рейсов в крупные города России.

— Самым востребованным остается столичное направление: в три аэропорта московского авиаузла будут совершаться до 15 рейсов в сутки. В Санкт-Петербург — до 4 рейсов в день. Кроме того, из Самары можно будет без пересадок попасть в Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут, — сообщили в международном аэропорту Курумоч.

По информации аэровокзала, с 28 марта станет больше рейсов на юг России. Так, в Симферополь и Сочи самолеты станут летать ежедневно.

— По некоторым дням недели будет по два рейса в день в Симферополь и по четыре в Сочи. В летнем расписании вновь появятся рейсы в Анапу. Авиакомпания Nordwind планирует полеты на популярный российский курорт по средам и воскресеньям, — рассказали также в аэропорту.

Авиасообщение между Самарой и другими городами России с каждым годом становится все проще. Так, в январе из Курумоча увеличили количество рейсов в Екатеринбург и запустили прямые рейсы в Тюмень, пишет 63.ру.