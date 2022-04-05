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Из Самары пустят скорый поезд до Адлера

5 апреля 2022 10:39
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Из Самары пустят скорый поезд до Адлера

С четверга, 7 апреля, из Самарской области к Черному морю будет ездить еще один состав. С этого дня из-за повышения сезонного спроса на южное направление возобновляется движение скорого поезда № 117/118 по маршруту Самара — Адлер.

— Состав будет отправляться через день. В составе курсируют вагоны СВ, купе и плацкарт. Стоимость проезда от 3108 рублей, — говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги.

Не исключено, что этим летом поездка по железной дороге станет единственным возможным способом добраться на Черное море. Пока аэропорты Сочи, Симферополя и других южных городов закрыты. Ограничения на перелеты ввели после того, как на Украине началась спецоперация. Сначала воздушные ворота курортных городов закрыли до 2 марта. Из-за этого даже пришлось перенести матчи «Крыльев Советов» с командами из Ростова и Краснодара. Затем срок ограничений продлили.

К слову, пока на южное направление из Самары добавляют поезда, состава «Стриж» сняли с маршрута в Санкт-Петербург из-за санкций. Как объяснял министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, поезд испанский, в России он не локализован. Движение приостановили, чтобы избежать дальнейшего вынужденного ремонта, пишет 63.ру.

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