Испанский уличный художник начал расписывать самарский трамвай

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Движение как искусство и искусство в движении – одномоментно соединились обе концепции в рамках Международного арт-проекта в Самарской области Samara Ground Art Festival – 2021. Участник проекта – Вячеслав Гунин (SAV45) сегодня начал расписывать трамвайный вагон.

Уличный художник российского происхождения, но уже 20 лет живет в Испании. Из них 10 лет увлечен популярным стилем стрит-арт. Его работы украшают многие города и нашей страны.



«Поскольку трамвай в движении, именно это я и хочу передать: чтобы эффект усиливался, будут разные «элементы ускорения». Это листья, природа и много других форм, которые создают ощущение скорости», – рассказывает Вячеслав.



Вместе с тем, важно умение вписать современность – например, стрит-арт на транспорте. На анонсируемом рисунке художник Samara Ground Art Festival обращается к образу женщины. Тем временем, в «ТТУ» определяют, кто будет управлять такой эффектной машиной.



После завершения работ трамвай отправится на маршрут № 1. Планируется, что уже в воскресенье, в День города, он выйдет на линию.

Фото: администрация Самары