Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года

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«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу.

Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива реализована в рамках полномочий Правительства Российской Федерации и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.

Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теперь в течение трех лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически.

МВД России отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому продление срока действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.