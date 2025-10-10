Импорт грузовых автомобилей в Россию сильно снизился

135

В первый месяц осени в Россию импортировали 643 новых грузовых автомобиля (полной массой больше 3,5 тонны). Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Если сравнивать с сентябрем прошлого года, когда поставки достигли 12,6 тысячи штук, то снижение оценивается в 20 раз. С января по сентябрь 2025 года в Россию поставили меньше пяти тысяч грузовиков. В аналогичный период 2024-го речь шла более чем о 61 тысяче (минус 92 процента), пишет Лента.

«Можно констатировать, что импорт MCV и HCV в этом году практически сошел на нет», — констатировал Целиков.