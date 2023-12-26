Имеющим права россиянам разрешили управлять еще тремя видами транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 18,7%
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 18,7%
В ЦИК сообщили, сколько человек заявили о намерении участвовать в выборах президента
В ЦИК сообщили, сколько человек заявили о намерении участвовать в выборах президента
АвтоВАЗ выпустит 700 автомобилей Lada для людей с ограниченными возможностями
АвтоВАЗ выпустит 700 автомобилей Lada для людей с ограниченными возможностями
врач рассказала, как подготовиться к встрече Нового года с детьми
Врач рассказала, как подготовиться к встрече Нового года с детьми
В Самаре пешеход пошел на красный свет и попал под машину
В Самаре пешеход пошел на красный свет и попал под машину
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»
Госкомпании продемонстрировали двухкратный рост спроса на ИИ
Госкомпании продемонстрировали двухкратный рост спроса на ИИ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.97
0.03
EUR 101.58
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Имеющим права россиянам разрешили управлять еще тремя видами транспорта

26 декабря 2023 11:53
4002
Имеющим права россиянам разрешили управлять еще тремя видами транспорта

Имеющим водительские удостоверения россиянам разрешили управлять мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, подписанный президентом России Владимиром Путиным закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие новой нормы распространяется на мотовездеходы, квадроциклы и снегоходы, взятые в аренду. Правом на управление указанной техникой наделены владельцы водительских удостоверений категорий А, В, В1, С и D.

Арендованные в соответствии с новым законом транспортные средства должны развивать скорость не более 50 километров в час. Для езды на более быстрых мотовездеходах, квадроциклах и снегоходах, как и прежде, придется получать права соответствующей категории.

Ранее в России начал действовать запрет на езду на резине не по сезону. Согласно новой норме, водителям грозит штраф за езду на шипованных шинах летом и летней резине — в зимние месяцы. В Госавтоинспекции пообещали не штрафовать водителей, напомнив, что инспектор имеет право вынести нарушителю предупреждение, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
26 декабря 2023  14:39
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
11
Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС
26 декабря 2023  13:19
Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС
117
Какие новые сервисы появились на «Госуслугах» в 2023 году?
26 декабря 2023  11:34
Какие новые сервисы появились на «Госуслугах» в 2023 году?
185
В Самаре в этом году открылись 118 точек по продаже хвойных деревьев
25 декабря 2023  17:34
В Самаре в этом году открылись 118 точек по продаже хвойных деревьев
591
В период новогодних и рождественских праздников в Самаре введен особый противопожарный режим
25 декабря 2023  16:20
В период новогодних и рождественских праздников в Самаре введен особый противопожарный режим
1215
Весь список