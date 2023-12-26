Имеющим права россиянам разрешили управлять еще тремя видами транспорта

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Имеющим водительские удостоверения россиянам разрешили управлять мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, подписанный президентом России Владимиром Путиным закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие новой нормы распространяется на мотовездеходы, квадроциклы и снегоходы, взятые в аренду. Правом на управление указанной техникой наделены владельцы водительских удостоверений категорий А, В, В1, С и D.

Арендованные в соответствии с новым законом транспортные средства должны развивать скорость не более 50 километров в час. Для езды на более быстрых мотовездеходах, квадроциклах и снегоходах, как и прежде, придется получать права соответствующей категории.

Ранее в России начал действовать запрет на езду на резине не по сезону. Согласно новой норме, водителям грозит штраф за езду на шипованных шинах летом и летней резине — в зимние месяцы. В Госавтоинспекции пообещали не штрафовать водителей, напомнив, что инспектор имеет право вынести нарушителю предупреждение, пишет Лента.