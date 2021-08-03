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Грузовое сообщение с Рождествено приостановили

3 августа 2021 10:29
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Грузовое сообщение с Рождествено приостановили

Работа грузовой переправы Октябрьский спуск - Рождествено с 16:30 2 августа приостановлена до 4 августа, передает Самарское речное пассажирское предприятие, по техническим причинам.

Как сообщается в группе "Рождественская инициатива", у причала в Рождествено под тяжестью мусоровоза, который въезжал на паром, разрушились мостки, сообщает Волга Ньюс.

"По информации от СРПП, максимально допустимый вес на мостках транспортного средства - 18 тонн, а вес пустого мусоровоза - 17 тонн", - пишут в группе.

Теги: речной транспорт Рождествено

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