Готов проект станции метро «Самарская»

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Проект строительства станции метро «Самарская» готовят к передаче в Главгосэкспертизу. Документация готова. Об этом 63.RU сообщили в региональном Минстрое.

Станция «Самарская» станет продолжением первой ветки метро города, которая ведет из промзоны в исторический центр. Длина тоннеля составит чуть более одного километра. Тоннель проложат под улицей Самарской от Ново-Садовой (в районе «Макдоналдса») до Самарской площади. Саму станцию построят в районе пересечения улиц Самарской и Ярмарочной. Сделать ее планируют небольшой, с двумя вестибюлями. Длина платформы составит 104 метра. Для входа сделают четыре наземных павильона с лестницами. Эскалаторов не будет.

Прежде чем начать строительство этой ветки метрополитена, рабочим придется провести перекладку водопроводных, тепловых, канализационных сетей. Также в число подготовительных работ войдет строительство защитного экрана из стальных труб под трамвайными путями на улице Полевой, в районе пересечения с Самарской. В этом месте тоннель будут рыть закрытым способом.

На улице Самарской котлован будут рыть открытым способом. Его общая площадь составит 1900 кв. метров.

— Работы будут проводить последовательно. Потребуется перекрытие движения по улице Самарской. Объезд организуют по параллельным дорогам, — пояснили представители регионального Минстроя.

При этом строителям придется работать в стесненных условиях — на участке много домов, которые примыкают к дороге. Есть и памятники архитектуры, из-за чего потребовалось провести дополнительные экспертизы.

— Должна будет обеспечена сохранность объектов культурного наследия, которые попадут в зону строительства. В проекте это прописано. Получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Также выполнены археологические изыскания, — заверили в Минстрое.

Проект обошелся региональным властям в 30 миллионов рублей. Если он пройдет госэкспертизу, то власти смогут приступить в организации строительства. Стоимость возведения тоннеля и станции оценили в 6,7 миллиарда рублей. Но в бюджете на 2021–2023 годы на это денег не предусмотрели.