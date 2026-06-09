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Госдума разрешила управлять багги с правами категории «B», «C» и «D»

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Госдума разрешила управлять багги с правами категории «B», «C» и «D»

Госдума приняла закон об управлении вездеходами и багги с правами категории «B», «C» и «D». Это следует из думской электронной базы.

Правило будет действовать только при использовании техники на основании договора аренды или проката при условии проведения инструктажа по управлению и безопасной эксплуатации.

С марта в России начали действовать новые правила обучения вождению автомобиля. Количество обязательных часов при подготовке к получению прав категории «B» выросло с 38 до 42. Изучать теорию можно будет дистанционно. Нововведение носит опциональный характер – автошколы по-прежнему вправе предоставлять традиционный очный формат.

Желающим получить права категорий «B», «C» и «D» разрешили осваивать вождение в профильных организациях – в таксопарках и на транспортных комбинатах, пишут Ведомости.

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