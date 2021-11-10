Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра

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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.

Документ поддержали 403 парламентария.

В случае окончательного принятия проекта и вступления его в силу частные автолюбители смогут проводить эту процедуру по желанию.

"Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр", — заявил на заседании спикер Думы Вячеслав Володин.

При этом он уточнил, что процедуру придется также провести владельцам машин и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, сообщает РИА Новости.