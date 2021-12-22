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Госдума на заседании приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного технического осмотра в России. Согласно документу, физлицам – владельцам автомобилей и мотоциклов – больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу.

Обязательным он останется в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже).

Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов. Вместе с тем, закон об отмене обязательного техосмотра не касается коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси.

Документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Как ожидается, отмена техосмотра напрямую коснется порядка 50 млн автовладельцев в России, передает Радио Маяк.